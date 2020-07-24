ЛУКОЙЛ предупредил о мошенничестве Общество

Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ" обращает внимание всех заинтересованных лиц на мошенническую рассылку предложений о сотрудничестве с компанией с поддельных страниц социальной сети LinkedIn, якобы от лица вице-президента по стратегическому развитию, члена Совета директоров компании Леонида Федуна. Также на странице неправомерно используется логотип ЛУКОЙЛа, сообщили в пресс-службе компании.

Леонид Арнольдович Федун не ведет аккаунтов в указанной социальной сети, отметили в ЛУКОЙЛе.

В связи с участившимися случаями обнаружения поддельных сайтов, страниц в социальных медиа, рассылок через e-mail-адреса и мессенджеры, они напомнили о необходимости проявлять осмотрительность и сверять информацию с официальным сайтом ПАО "ЛУКОЙЛ" www.lukoil.ru (русскоязычная версия) и www.lukoil.com (англоязычная версия).

ПАО "ЛУКОЙЛ" не несет ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования информации из неавторизованных источников.