"Карповский рынок" приступил к переезду на новый участок Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ООО "Этуаль", которое является арендатором земельного участка в районе Мызинского моста в Нижнем Новгороде, где расположен "Карповский рынок", приступило к переносу торговых объектов на новый участок. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Напомним, что "Этуаль" переносит рынок на новый участок по решению суда, который обязал освободить территорию в 56,3 тысячи кв. метров около Мызинского моста до конца августа 2020 года.

В министерстве сказали, что компания сейчас находится в процессе освобождения участка.

Теперь рынок будет расположен на ул.Ларина в Приокском районе. Там сейчас ведется обустройство для размещения торговых объектов.

Ранее сообщалось, что необходимость переезда "Карповского рынка" обусловлена тем, что освобождаемая территория, согласно генеральному плану Нижнего Новгорода, стала территорией развития, где осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения.