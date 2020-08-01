Юрий Шалабаев готов сделать оперативки в мэрии открытыми для журналистов Общество

И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев готов сделать еженедельные оперативки в мэрии открытыми для журналистов.

Как отметил Юрий Шалабаев в ходе встречи с редакторами нижегородских СМИ, он рассматривает возможность открытия оперативных совещаний после снятия ограничений, введенных в результате пандемии коронавируса.

"Ничего страшного тут нет, никакие секреты на них не обсуждаются", – добавил он, при этом отметив, что сейчас совещания с главами районов города проводятся, как в очной форме, так и в формате ВКС, и "такой формат встреч оперативен".

Напомним, что ранее оперативные совещания при главе Нижнего Новгорода проходили по понедельникам. Представителям СМИ закрыли оперативки при Сергее Белове, который возглавлял мэрию с декабря 2015 года по октябрь 2017 года.