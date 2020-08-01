Дожди и северный ветер в Нижнем Новгороде усилятся к вечеру и продлятся до утра 14 августа

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Региональное ГУ МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижнего Новгорода и области.
Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, идущий 13 августа дождь к вечеру усилится до ливня. При этом его станет сопровождать северный ветер с порывами до 15 м/с. Такая погода продлится до утра следующего дня.
МЧС предупреждает, что такие погодные явления являются причиной чрезвычайных ситуаций. Ветер может повредить линии электропередачи и связи, поразить объекты электроэнергетики, стать причиной обрушения слабоукрепленных, но широкоформатных конструкций, повалить деревья.
Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных мостов и сельхозугодий.
Напомним, что синоптики уже предупреждали о дождливой неделе в Нижнем Новгороде, погода которой будет приближенной к сентябрьской.
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