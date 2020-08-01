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Культура и отдых

Нижегородцев спросят о впечатлениях в День города

14 августа 2020 09:32  [52] Культура и отдых

Нижегородцев спросят о впечатлениях от проведённого праздника в День города. Как сообщили в департаменте культуры администрации, 17 августа 2020 года, с 16:00 до 18:00, будет организована "горячая линия" по теме: "О проведении Дня города Нижнего Новгорода – 2020".

Нижегородцы смогут оставить свои отзывы и рассказать о впечатлениях по телефону: 439-12-84.

Напомним, праздничные мероприятия начнутся в субботу, 15 августа, в 09:00, а закончатся после 22:00. Подробную программу можно посмотреть здесь.

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