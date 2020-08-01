Обнародована программа Дня города Нижнего Новгорода Культура и отдых

Праздничные мероприятия в День города Нижнего Новгорода начнутся 15 августа в 09:00, а закончатся после 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее администрация выделила три ключевых направления празднования: "Смотри!", "Гордись!" и "Действуй!"

Блок "Смотри!" (уточненная программа):

C 09:00 до 16:00 на Гребном канале состоится рыболовный турнир "Кубок Нижнего". Посетить это мероприятие смогут не более 100 человек единовременно, пройти предварительную регистрацию можно на сайте: охота-нн.рф.

С 11:00 до 14:00 состоится мотопарад байкерского клуба "Ночные волки". Наблюдать за мотоциклистами можно будет на центральных улицах города.

С 12:00 до 16:00 на Нижне-Волжской набережной, возле амфитеатра (напротив фабрики "Маяк") состоится пленэр, где нижегородские художники и учащиеся детских художественных школ будут делать зарисовки родного города. Доступ на мероприятие будет открытым, однако волонтёры будут тщательно следить за соблюдением социальной дистанции между людьми.

В 18:00 состоится запуск в небо аэростатов. При подходящих погодных условиях с наступлением темноты можно будет наблюдать свечение шаров.

С 20:30 до 22:00 двадцать парусных яхт проплывут в акватории слияния рек Оки и Волги. Паруса также будут подсвечены светодиодами.

В 22:00 состоится праздничный салют, который будет запускаться с воды.

Салют с воды

Залпы салюта в День города прогремят с воды - на слиянии Волги и Оки.

В прошлом году салют также состоялся с акватории Стрелки, но это был фестиваль фейерверков, который зрители смогли оценить и с Нижневолжской набережной, и с Канавинского моста.

Выбор акватории Стрелки в 2020 году обусловлен пандемией коронавируса, "чтобы нижегородцы смогли посмотреть его, соблюдая меря эпидемиологической безопасности".

Блок "Действуй!"

В блоке "Действуй!" в прямом эфире на телеканале ННТВ в 12:00 состоится жеребьёвка участников акции "Уютный двор". 100 дворов будут отобраны с помощью лотереи. В сентябре, если позволит эпидемиологическая ситуация, в этих дворах организуют субботники.

Блок "Гордись!":

Он включает в себя традиционную церемонию возложения цветов к памятнику основателям города и к могиле Козьмы Минина. В этом году церемония будет закрытой. Также в этот день наградят лауреатов Премии города Нижнего Новгорода и добровольцев, которые приняли участие в мероприятиях по соблюдению мер безопасности в период пандемии.

Полёт на аэростате

Нижегородцам предложили выиграть полёт на аэростате 15 августа.

Для этого необходимо подписаться на группу департамента культуры ВКонтакте; сделать репост записи и закрепить её на своей странице; добавить к репосту своё поздравление городу с праздником или написать самые интересные воспоминания, связанные с Нижним Новгородом.

Победители конкурса будут выбраны в прямом эфире ВКонтакте 12 августа.

Аэростаты начнут летать над городом 15 августа в 18:00.

Кроме того, организаторы Приволжской фиесты рассказали, что в День города на Стрелке с 21 до 22 часов пилоты устроят грандиозное шоу – ночное свечение аэростатов (или горелок, если погода не позволит наполнить оболочки).

В связи с ограничениями для культурно-массовых мероприятий в этом году на Приволжской фиесте отменены все спортивные соревнования и привязные подъемы.

Транспортные изменения

В День города, с 11:00 до 11:30 будет временно прекращено движение транспорта по ул.Совнаркомовской (на участке от ул.Волжской набережной до ул.Самаркандской), ул.Волжской набережной (от ул.Бетанкура до ул.Совнаркомовской), ул.Бетанкура (от ул.Самаркандской до ул.Волжской набережной). Будет работать эвакуатор.

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