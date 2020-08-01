Мы предлагаем выдавать инвалидам новые техсредства для реабилитации не только по прописке, - Андрей Турчак Политика

Фото: партия "Единая Россия"

Около 12 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья живут в России на данный момент. В НРО партии "Единая Россия" напомнили, что государственную программу "Доступная среда" в России продлили до 2025 года — соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин еще в 2018 году.

Этим параллельно с Правительством занимается "Единая Россия" в рамках своего профильного партийного проекта "Единая страна – доступная среда". Только за первые шесть месяцев 2020 года принято несколько законов и постановлений Кабмина, инициированных на площадке партпроекта.

В середине марта Владимир Путин подписал закон о запрете на дискриминацию инвалидов и пожилых людей при предоставлении товаров и услуг. Кроме того, с 1 июля установлена индексация пенсий гражданам-опекунам. Они больше не считаются работающими пенсионерами и приравнены к получающим пенсию по старости.

Освидетельствование инвалидности до 1 октября проходит заочно. "Единая Россия" выступила с этой инициативой в разгар пандемии, чтобы защитить людей с ОВЗ от риска заражения коронавирусом. В Правительстве идею поддержали. Теперь партия будет добиваться продления дистанционного режима этой процедуры – он доказал свою эффективность. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал это одной из наболевших тем.

"Мы будем настаивать, чтобы особый порядок был продлен и далее. Обратная связь, которую мы получаем от людей, показывает, что такая мера актуальна и востребована для многих не только во время пандемии", — отметил он.

Партия добилась, чтобы новые средства технической реабилитации по истечению срока использования выдавались без дополнительных проверок. Кроме того, теперь категория "ребенок-инвалид" предоставляется без переосвидетельствования до достижения 18-летнего возраста детям с инсулинозависимым сахарным диабетом и детям со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции по удалению глазного яблока.

Еще одно изменение касается парковок для людей с ОВЗ — с 1 июля не нужно получать значок "Инвалид" для автомобиля. Достаточно подать сведения об автомобиле через Федеральный реестр инвалидов или госуслуги. МВД будет контролировать законность использования парковочного места автоматически.

Кроме того, "Единая Россия" недавно внесла в Госдуму еще один законопроект, который облегчит получение инвалидами технических средств реабилитации.

"Сегодня тысячи людей вынуждены получать их строго по месту прописки. Мы же предлагаем отменить эту привязку и выдавать новые техсредства по месту пребывания человека, который в них нуждается. Чтобы люди могли спокойно выезжать в другие города и регионы на учебу, лечение, к родственникам и не волноваться, что останутся без ТСР", — подчеркнул Андрей Турчак.

Активисты партпроекта "Единая страна – доступная среда" работают и над созданием среды для инвалидов в сети. Проводят конкурсы и фестивали социальных Интернет-ресурсов. Много активностей предлагают и в офлайне – спортивные соревнования, лыжные гонки, уроки доброты.

Региональный координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда" Ольга Никитина рассказала, что в Нижегородской области реализуется много социально значимых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья: экскурсии и концерты для людей с ОВЗ, оказана помощь в проведении различных творческих и спортивных мероприятий НКО, которые помогают людям с инвалидностью.

"Один из наиболее ярких проектов этого года, который я курирую, - "Инклюзивное волонтерство: "Доступно для всех!". В его рамках сформирован волонтерский центр, который обучает азам волонтерства добровольцев и оказывает адресную помощь людям с ОВЗ. Это оказалось особенно актуальным в условиях пандемии", - отметила она.

Координатор проекта также сообщила, что сейчас ведутся переговоры с администрацией города, чтобы в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода сделать городскую среду более доступней для нижегородцев и гостей.

"Волонтеры уже проверили около 700 объектов, находящихся на популярных туристических маршрутах, и частично внесли их на карту доступности. Администрация готова содействовать устранению выявленных нарушений. Также мы совместно мониторим общественные пространства, на которых ведется благоустройство, чтобы в случае необходимости внести соответствующие изменения по доступности объектов до окончания работ", - добавила Ольга Никитина.