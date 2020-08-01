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Нелегальное производство водки прикрыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ПФО.
В ходе проверки частного дома в поселке Нагулино Автозаводского района установлен факт производства и оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Обнаружено более 10 тысяч бутылок различных наименований, основное технологическое оборудование, а также комплектующие для производства водки.
В настоящее время все изъято.
Проверка проводилась совместно с сотрудниками отдела ОЭБиПК УМВД России по Нижнему Новгороду.
Напомним, более 25 тысяч литров контрафактного алкоголя обнаружили полицейские на складе в Дзержинске в январе этого года.
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