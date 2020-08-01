Нелегальное производство водки прикрыли в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: управление Росалкогольрегулирования по ПФО

Нелегальное производство водки прикрыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ПФО.

В ходе проверки частного дома в поселке Нагулино Автозаводского района установлен факт производства и оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

Обнаружено более 10 тысяч бутылок различных наименований, основное технологическое оборудование, а также комплектующие для производства водки.

В настоящее время все изъято.

Проверка проводилась совместно с сотрудниками отдела ОЭБиПК УМВД России по Нижнему Новгороду.

Напомним, более 25 тысяч литров контрафактного алкоголя обнаружили полицейские на складе в Дзержинске в январе этого года.