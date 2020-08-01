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Происшествия

"Регионпром" оштрафовали из-за свалки химотходов у озера на Бору

14 августа 2020 12:19  [69] Происшествия

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора

ООО "Регионпром" оштрафовали из-за свалки химотходов у озера на Бору. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Напомним, что 21 поврежденная емкость с жидкими нефтешламами обнаружена около озера Круглое на территории бывшей турбазы в июле этого года. Нефтешламы вытекали из емкостей на землю.

Общая площадь загрязнения составила 25 кв.м. Результаты анализов показали, что отходы относятся к IV классу опасности.  

В ходе административного расследования было установлено, что данный земельный участок принадлежит ООО "Регионпром". В соответствии с действующим законодательством собственник несет ответственность за участок.

По итогам расследования в отношении должностного и юридического лица вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. Совокупный размер штрафных санкций составил 450 тысяч рублей. Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в срок до октября 2020 года.

Все материалы направлены в правоохранительные органы.

Постановления не вступили в законную силу.

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