Игорь Богданов, Александр Разумовский и Валерий Камальдинов стали Почетными гражданами Нижнего Новгорода Общество

Депутат городской Думы, директор школы №91 Игорь Богданов; сопредседатель правления Нижегородского регионального общественного благотворительного фонда "Земля нижегородская" Валерий Камальдинов и главный врач городской клинической больницы № 13 Нижнего Новгорода Александр Разумовский были удостоены звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода". Торжественная церемония вручения прошла 14 августа 2020 года, сообщили в аппарате Гордумы.

Игорь Богданов

Валерий Камальдинов

Александр Разумовский

Напомним, в июне этого года еще 11 нижегородцев получили звание Почетного гражданина.

Звание Почетный гражданин стало присваиваться Горьковским городским Советом депутатов трудящихся в 1976 году за выдающийся вклад в развитие экономики, социальной сферы, спорта, науки и культуры города, а также иностранным гражданам, внесшим выдающийся вклад в экономику, общественную, научную и культурную деятельность, направленную на развитие Нижнего Новгорода.

Имена всех Почетных граждан заносятся в Книгу Почета города Нижнего Новгорода, которая хранится в городской Думе. Актуальный список размещен на сайте Думы.

Как сообщается в постановлении Думы, Почетные граждане имеют право на первоочередной прием главой города, председателем Думы и его заместителями, депутатами и т.д.

Почетным гражданам из бюджета города предоставляется ежегодная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.

После смерти Почетного гражданина супругу, близким родственникам, иным родственникам производится компенсация фактически понесенных и документально подтвержденных расходов за счет бюджета города, но не более 100 тысяч рублей.

В целях увековечения памяти Почетного гражданина его именем может быть названа одна из улиц Нижнего Новгорода.