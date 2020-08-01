Нижегородские стрит-арт художники планируют восстановить несколько утраченных работ Культура и отдых

Нижегородские стрит-арт художники планируют восстановить несколько утраченных работ Фото: из группы фестиваля "Место" в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские стрит-арт художники планируют в этом году отреставрировать несколько работ прошлых лет и восстановить некоторые утраченные работы. Об этом сообщил один из организаторов фестиваля "Место" Никита Nomerz в ходе пресс-конференции 14 августа.

В частности, в рамках фестиваля 2020 года будет восстановлена и переосмыслена художником работа Ивана Серого (Нижний Новгород) "Дом на дереве". Арт-объект в виде миниатюрной комнаты был создан в сентябре на ул.Крупской около пл.Лядова и посвящен мечте и силе детского воображения.

(фото из соцсети ВКонтате, Иван Серый)

"Вы помните свой шалаш? У вас был домик на дереве или просто стол, накрытый простыней? Вспомните, как легко палка в вашей руке превращалась в рапиру, а пол - в лаву. Когда воображали, что вы супергерой и спешите на место преступления, или вы доктор и можете вылечить любую болезнь, а может, вы были принцем и управляли своим маленьким миром", - написал тогда художник в своих соцсетях.

Спустя всего несколько дней микроарт-объект был уничтожен.

Также Никита Nomerz рассказал, что планируется отреставрировать работу "Крокодил" Виктора Пузина (Санкт-Петербург), воссозданную на опорах Канавинского моста в 2018 году.

(фото из группы фестиваля "Место" в соцсети ВКонтакте)

Впервые крокодил был изображен там в 2006 году командой из Санкт-Петербурга "DS Crew". В 2010 году работа была утрачена из-за ремонтных работ.

О других объектах, планируемых к восстановлению, организаторы фестиваля "Место" пока промолчали.

Напомним, порядка 30 стрит-арт объектов появится в Нижнем Новгороде во время фестиваля "Место", который будет проходить с 20 по 23 августа.