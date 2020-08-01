Порядка 30 стрит-арт объектов появится в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля "Место" Культура и отдых

Фото: из группы фестиваля "Место" в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 30 стрит-арт объектов появится в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля "Место", который будет проходить с 20 по 23 августа. Об этом сообщили организаторы в рамках пресс-конференции 14 августа 2020 года.

Для участия в фестивале приедут уличные художники из 17 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск.

Как пояснил один из организаторов, художник Никита Nomerz, задачей фестиваля "Место" было, в том числе, – показать общероссийскую уличную культуру.

Также в фестивале примут участие десять местных авторов. Двое из них Максим Трулов и Ксюша Ласточка уже создали свой стрит-арт объект под метромостом.

(работа Максима Трулова и Ксюши Ласточки в Нижнем Новгороде, фото из группы Регион-52 в соцсети ВКонтакте)

Организаторы подчеркнули, что все художники работают в разных техниках и стилях. Единой темы у фестиваля нет, идеи рождались у каждого художника. Но многих вдохновили выбранные локации.

Как рассказал журналистам один из участников "Места" Кирилл Ведерников из Вязников, его работа будет посвящена Нижегородской ярмарке.

"Русская культура состоит, в том числе, из Востока и Европы. Нижегородская ярмарка раньше объединяла их. Моя работа будет размещаться, на месте исторических павильонов, которых сегодня уже нет", - сообщил он.

(работа Кирилла Ведерникова в Астрахани, фото из группы фестиваля "Место")

Также организаторы анонсировали создание работы, посвященной заводу "Сокол".

Другой художник Роман Kreemos из Подольска разместит свою работу на опорах метромоста в Канавинском районе.

"Раньше было принято украшать вход на мост мифологическими существами. Это я и сделаю. Там появятся полулюди-полуслова: солидарность и поддержка. Функция моста - создавать связь между берегами и ее поддерживать", - поделился концепцией своей работы художник.

(работа Романа Kreemos в Москве, фото из группы фестиваля "Место")

Большая часть работ будет размещаться в Канавинском районе. Несколько - на ул. Горького, рядом с пл. Лядова, в Верхних Печерах и в Московском районе.

Необычным для фестиваля форматом станет перформанс художника Михаила Psof. По словам организаторов, он "вписывает себя в городскую среду" - ищет локацию и проводит городские акции. Они сохраняются только в виде фотографий и видео.

Художники начнут работать над стрит-арт объектами еще до начала фестиваля. К 20 августа работы будут на финальной стадии. После этого организаторы объявят их адреса, чтобы нижегородцы смогли поприсутствовать при создании объекта.

Ранее НИА "Нижний Новгород" публиковало полную программу фестиваля "Место" в 2020 году. Организаторы подготовили для гостей стрит-арт квест, серию экскурсий, цикл лекций и мастер-классов, выставку и т.д.

Напомним, что в прошлом году в рамках фестиваля "Место" уличные художники расписали фасады теплопунктов АО "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде.

Всего за 3 года проведения фестиваля было создано 60 работ.

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