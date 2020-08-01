Нижегородского предпринимателя Андрея Климентьева просят признать банкротом Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Конкурсный управляющий обанкротившегося нижегородского ООО "Сеченовская Нива" Дмитрий Капустин просит признать банкротом Андрея Климентьева. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Исковое заявление подано 13 августа. Сумма требований составляет 15,8 млн рублей.

Согласно информации с портала "Скрин контрагент", одним из учредителей ООО "Сеченовская Нива" являлась Ирина Валентиновна Климентьева - супруга Андрея Климентьева.

Добавим, что компания обанкротилась в 2018 году.

Напомним, что в апреле Нижегородский районный суд приговорил Андрея Климентьева к 4 годам исправительной колонии общего режима. Суд признал Андрея Климентьева виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Напомним также, что Андрей Климентьев был избран мэром Нижнего Новгорода 29 марта 1998 года, получив 34% голосов, но 1 апреля выборы признаны недействительными. 2 апреля он был арестован, после чего приговорён к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. 3 октября 2000 года освобождён условно-досрочно из колонии-поселения Гидаево Кировской области.