Нижегородский суд приговорил Андрея Климентьева к 4 годам колонии Происшествия

Нижегородский районный суд приговорил Андрея Климентьева к 4 годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Рассмотрение уголовного дела завершилось 27 апреля 2020 года. Суд признал Андрея Климентьева виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, Андрея Климентьева задержали 14 марта 2019 года по подозрению в крупном мошенничестве. Его обвиняют в том, что в ходе судебных разбирательств в арбитражном суде между ООО "Компания "Парма" и ОАО "Универсам Нижегородский" (учредитель агрофирмы "Ратово") он предоставил поддельное дополнительное соглашение к договору и договор поручительства. Кто изготовил документы – неизвестно, но экспертиза показала, что подсудимый поставил на нем свою подпись.

По этому документу истец Нина Макалова должна компании "Парма", выступавшей ее кредитором, 372 млн рублей. Еще 76 млн рублей женщина должна Андрею Климентьеву лично.

В ходе предварительных заседаний Нина Макалова неоднократно заявляла, что Андрей Климентьев угрожал ей и ее семье.

Cрок ареста Андрея Климентьева неоднократно продляли. Он даже обвинял суд в затягивании рассмотрения дела.

Как отметили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, в судебном заседании подсудимый вину по предъявленному обвинению не признал полостью. Приговор в законную силу не вступил.