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Происшествия

Машину нижегородских воздухоплавателей расстреляли на Борском кольце из-за дорожного конфликта

15 августа 2020 15:13  [160] Происшествия

Фото: из соцсети Facebook, Георгий Зименко

Машину нижегородских воздухоплавателей расстреляли в районе деревни Шубино в Борском районе 15 августа 2020 года. Об этом сообщил вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта России Георгий Зименко в соцсети Facebook.

По его словам, в автомобиле находилась команда организаторов фиесты воздушных шаров, которая состоится в рамках празднования Дня города.

"Что должно быть в голове у человека, который стреляет по машине, в которой едут люди? Даже, если они где-то его не пропустили, не уступили, хотя они ехали по "главной". Нет слов", - написал  Георгий Зименко.

При этом никто не пострадал.

В ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины конфликта, в результате которого "автомобилю одного из участников нанесены механические повреждения".

Согласно информации, в течение нескольких часов личность стрелявшего была установлена. После инцидента он покинул место происшествия, но был задержан полицейскими в Семеновском районе.

"У него изъят травматический пистолет (гражданин имеет на него разрешение), из которого, предположительно, нанесены механические повреждения автомобилю во время конфликтной ситуации", - пояснили в региональном ГУ МВД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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