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Общество

Региональный этап конкурса "МедиаТЭК" завершился в Нижегородской области

16 августа 2020 09:12  [90] Общество

Подведены итоги регионального этапа шестого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК".

Организатором конкурса выступает Министерство энергетики Российской Федерации при региональной поддержке управления информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области.

Членам жюри предстояло оценить 6 конкурсных проектов, поступивших от МАУ "Редакция газеты "Новости Заволжья", филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС" и АО "Транснефть – Верхняя Волга".

По результатам конкурсного отбора победителями в категории "Региональные печатные средства массовой информации, интернет-СМИ и информационные агентства" стали МАУ "Редакция газеты "Новости Заволжья" в номинациях "Лучшая районная газета по освещению событий в ТЭК" и "Социальная и экологическая инициатива".

В категории "Пресс-службы региональных компаний ТЭК" конкурсные работы филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС" удостоились высшего балла в номинациях "Новая энергия для страны и развитие ТЭК" (проект "Модернизация") и "Лучшая пресс-служба в ТЭК" (проект "Чистая энергия").

Проект "Вахта Памяти 2019" АО "Транснефть – Верхняя Волга" стал победителем конкурса в номинации "Социальная и экологическая инициатива".

Все эти работы получили право представлять Нижегородскую область на федеральном этапе конкурса, итоги которого будут подведены в октябре 2020 года в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя".

С работами-победителями регионального этапа конкурса можно ознакомиться на сайте управления: https://uip.government-nnov.ru/?id=220568.

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