"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил клиентам-юридическим лицам о необходимости погасить долги за тепло Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" уведомил юридических лиц – должников за тепловую энергию и горячую воду в Дзержинске и Кстове о необходимости погасить задолженность до 20 августа. В пресс-службе компании напомнили, что отсутствие задолженности за тепловую энергию является одним из основных требований для получения акта готовности к отопительному сезону. В случае его невыполнения, подача теплоносителя на объекты неплательщиков производиться не будет.

В рамках информационной кампании "Внимание! Должник!" уведомления были направлены в адрес 380 клиентов, имеющих просроченные долги.

"Убедительно просим наших клиентов ответственно относиться к обязанности своевременно оплачивать потребленные тепловые ресурсы и оперативно погасить имеющиеся долги. Высокая платежная дисциплина потребителей – это залог качественной подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону и его стабильного прохождения", – отметил директор Нижегородского филиала "Энергосбыт Плюс" Александр Бобров.

На 10 августа сумма дебиторской задолженности за тепловую энергию и горячую воду юридических лиц Дзержинска и Кстова составила 30 млн рублей, добавили в компании.