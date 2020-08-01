Глеб Никитин пообещал разобраться с проблемами подземных переходов на Московском вокзале Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал разобраться с проблемами подземных переходов в районе Московского вокзала. Об этом он написал в ответ на сообщение, адресованное ему подписчиком в соцсети Instagram.

Мужчина рассказал, что в одном из подземных переходов живут бездомные, которые вызывают дискомфорт у нижегородцев и гостей города, приезжающих на ж/д вокзал. В частности, он пожаловался на грязь и запах.

Кроме того, он обратил внимание главы региона на несанкционированную торговлю в переходах.

"Я там еще не был, но обязательно доеду. Если все так, как вы описываете, то стыдно. Наведем (порядок, - прим. ред.)", - написал Глеб Никитин.

Напомним, подземный переход на пл. Революции был отремонтирован в 2017 году.