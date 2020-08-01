Глеб Никитин пообещал разобраться с проблемами подземных переходов на Московском вокзале

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал разобраться с проблемами подземных переходов в районе Московского вокзала. Об этом он написал в ответ на сообщение, адресованное ему подписчиком в соцсети Instagram.
Мужчина рассказал, что в одном из подземных переходов живут бездомные, которые вызывают дискомфорт у нижегородцев и гостей города, приезжающих на ж/д вокзал. В частности, он пожаловался на грязь и запах.
Кроме того, он обратил внимание главы региона на несанкционированную торговлю в переходах.
"Я там еще не был, но обязательно доеду. Если все так, как вы описываете, то стыдно. Наведем (порядок, - прим. ред.)", - написал Глеб Никитин.
Напомним, подземный переход на пл. Революции был отремонтирован в 2017 году.
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