"А-ГРУПП" снимет видеоролики о нижегородских усадьбах, ведущий должен быть медийной личностью Культура и отдых

усадьба Приклонских-Рукавишниковых в с.Подвязье Богородского района (вариант усадьбы для создания видеоролика)

ООО "А-ГРУПП" снимет видеоролики об усадьбах Нижегородской области. Как сообщается на сайте госзакупок, организация стала победителем в аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 455 тысяч рублей. "А-ГРУПП" предложил выполнить эти работы за 120,4 тысяч рублей. Всего будет снято 10 видео.

Источник финансирования: областной бюджет на 2020 год.

Цель создания видеороликов: развитие туризма. Целевая аудитория - внутренние туристы (от 18 до 55 лет).

Суммарный хронометраж отснятого материала должен составлять не менее 30 часов. Хронометраж одного ролика - от 3 до 15 минут.

Какие именно объекты культурного наследия нужно снимать – неизвестно, но указано, что это должны быть усадьбы Нижегородской области, которые обладают культурной и архитектурной ценностью.

Сроки выполнения работ - в течение 21 дня с даты заключения контракта.

Ведущий на видео должен быть медийной личностью, обладать положительной репутацией в сети Интернет и с аудиторией не менее 5,5 тысяч в одной соцсети.

Напомним, "А-ГРУПП" организовал ярмарку сельхозтоварпроизводителей на пл. Минина в октябре 2018 года.

СПРАВКА:

ООО "А-ГРУПП" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2017 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Евгений Зубашев. Учредители – Александр Анисимов, Андрей Переходченко и Артем Статин. Основной вид деятельности – зрелищно-развлекательная.

Варианты усадеб:

Усадьбы купцов Каменских и инженера-механика Сормовского завода Кабачинского на Верхневолжской набережной. Фото: из соцсети Facebook

Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник усадьбы Рукавишниковых. Фото: с сайта НГИАМЗ