Склад лакокрасочных материалов горит в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Склад лакокрасочных материалов горит в Нижнем Новгороде. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сегодня, 17 августа, в 16:08 поступила информация о пожаре на складе по адресу: Канавинский район, пер. Спортсменский, 12Б.

На данный момент площадь возгорания составила 600 м.кв., присвоен ранг пожара № 2.

Эвакуированных, пострадавших, погибших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению.

Напомним, 11 августа произошел пожар в промзоне Сормовского района, тогда пострадал один человек. Площадь возгорания составила 260 кв.м.