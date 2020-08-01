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Склад лакокрасочных материалов горит в Нижнем Новгороде. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сегодня, 17 августа, в 16:08 поступила информация о пожаре на складе по адресу: Канавинский район, пер. Спортсменский, 12Б.
На данный момент площадь возгорания составила 600 м.кв., присвоен ранг пожара № 2.
Эвакуированных, пострадавших, погибших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению.
Напомним, 11 августа произошел пожар в промзоне Сормовского района, тогда пострадал один человек. Площадь возгорания составила 260 кв.м.
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