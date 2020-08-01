лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
17 августа 2020 17:36  [92] Пожарный поезд привлекут к тушению огня на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
17 августа 2020 16:45  [161] Склад лакокрасочных материалов горит в Нижнем Новгороде
17 августа 2020 14:11  [155] Нижегородское МП оштрафовали из-за смерти электромонтера в роковом ДТП на пр.Гагарина
17 августа 2020 10:12  [181] Осужденный подозревается в попытке убийства сотрудника колонии на Бору
17 августа 2020 09:55  [262] Фура столкнулась с рейсовым автобусом около Дзержинска, есть пострадавшие
17 августа 2020 09:15  [173] Житель Тоншаевского района пойдет под суд за нападение на полицейского
16 августа 2020 12:52  [250] Пытавшийся зарезать женщину бензопилой 59-летний мужчина задержан нижегородскими правоохранителями
15 августа 2020 15:13  [1050] Машину нижегородских воздухоплавателей расстреляли на Борском кольце из-за дорожного конфликта
15 августа 2020 13:15  [410] Инженера нижегородского фитнес-клуба будут судить из-за отравления хлором в бассейне восьми человек
14 августа 2020 14:50  [404] Пассажир автобуса №71 повредил голову, упав во время движения транспорта в Нижнем Новгороде
Происшествия

Пожарный поезд привлекут к тушению огня на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

17 августа 2020 17:36  [92] Происшествия

Фото: ГУ МЧС

Пожарный поезд привлекут к тушению огня на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило сегодня, 17 августа, в 16:08. Склад расположен в пер.Спортсменский, 12Б. Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, имущество склада горело на площади 600 м.кв. В это время пожару был присвоен ранг №2.

Уже 16:56 ранг пожара повысился до №3. Здание продолжает гореть.

В МЧС сообщили, что помимо уже привлеченных к тушению 81 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России – 70 человек и 25 единиц техники, для тушения огня планируется организовать доставку пожарного поезда. Он выдвинулся к месту происшествия в 17:30.

Погибших и пострадавших в огне не зафиксировано.

В ведомстве добавили, что сотрудники управления Роспотребнадзора также находятся на месте ЧП и исследуют атмосферный воздух, наличие вредных веществ в котором из-за пожара может превысить ПДК.

Видео предоставлено ГУ МЧС:

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph