Пожарный поезд привлекут к тушению огня на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде (ВИДЕО) Происшествия

Фото: ГУ МЧС

Пожарный поезд привлекут к тушению огня на складе лакокрасочных материалов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило сегодня, 17 августа, в 16:08. Склад расположен в пер.Спортсменский, 12Б. Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, имущество склада горело на площади 600 м.кв. В это время пожару был присвоен ранг №2.

Уже 16:56 ранг пожара повысился до №3. Здание продолжает гореть.

В МЧС сообщили, что помимо уже привлеченных к тушению 81 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России – 70 человек и 25 единиц техники, для тушения огня планируется организовать доставку пожарного поезда. Он выдвинулся к месту происшествия в 17:30.

Погибших и пострадавших в огне не зафиксировано.

В ведомстве добавили, что сотрудники управления Роспотребнадзора также находятся на месте ЧП и исследуют атмосферный воздух, наличие вредных веществ в котором из-за пожара может превысить ПДК.

Видео предоставлено ГУ МЧС: