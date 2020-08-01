Доброрубли можно обменять на скидку в нижегородских ФОКах Общество

Пользователи сервиса "Карта жителя Нижегородской области" смогут обменять накопленные доброрубли на скидку в физкультурно-оздоровительных комплексах. Об этом сообщают в министерстве информационных технологий и связи региона.

Нижегородцы могут приобрести 50% скидки на посещение ледовой арены за 50 доброрублей, бассейна - за 30 доброрублей и тренажерного зала - за 30 доброрублей.

Скидки предоставляют ФОК "Мещерский" (Нижний Новгород), "Олимпия" (р.п. Вознесенское), "Урожай" (с. Починки), "Чемпион" (р.п. Выездное), ФОК "Александр Невский" (Городец), "Богатырь" (р.п. Красные Баки), "Флагман" (Навашино), "Звездный" (Сеченово), "Старт" (р.п. Тоншаево), "Звезда" (Павлово), "Колос" (Лукоянов).

Предложение доступно в "Добромаркете" по ссылке.

Также в "Добромаркете" сейчас можно купить скидки на билеты в музеи, магазины и спа-салоны, на услуги флориста, творческие мастер-классы.

Напомним, специальный раздел "Добромаркет" проекта "Доброрубль" на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" начал работу 4 августа. "Добромаркет" — это площадка, где собраны все предложения партнеров, где пользователи могут потратить накопленные доброрубли, обменяв их на скидки и предложения от партнеров проекта "Доброрубль".