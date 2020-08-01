Четыре часа тушили пожар на складе лакокрасочных материалов в Канавинском районе

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Пожар на складе лакокрасочных материалов в Канавинском районе потушен спустя четыре часа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Сообщение о пожаре на складе, расположенном в пер.Спортсменский, д.12Б, поступило сегодня 16:08. Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, имущество склада горело на площади 600 м.кв. В это время пожару был присвоен ранг №2.
Уже 16:56 ранг пожара повысился до №3. Здание продолжало гореть (Видео), было принято решение привлечь к тушению огня пожарный поезд.
В 17:40 пожарные ликвидировали открытое горение, в 17:46 на место ЧП прибыл пожарный поезд.
В 20:00 пожар был полностью ликвидирован. Его площадь так и осталась 600 кв.м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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