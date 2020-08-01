"ЛУКОЙЛ" стал организатором первого нижегородского турнира по адаптивному конному спорту Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

В Нижегородской области продолжают реализовываться проекты, ставшие победителями конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2019 году. Об этом сообщили в центре общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

8 и 12 августа на территории МАУ "Зооцентр "Надежда" в Нижнем Новгороде состоялось отчетное мероприятие для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья - первый городской турнир по адаптивному конному спорту. Данное мероприятие проходило в рамках реализации проекта "Адаптивный конный спорт 2.0" , ставшего победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в номинации "Спорт"(автор проекта -директор АНО "Нижегородский центр иппотерапии "Контакт" Марина Лукина).

Целью проекта является социализация и развитие людей с ограниченными возможностями с помощью адаптивной верховой езды.

В ходе подготовки к отчетному мероприятию была проведена большая работа: специалисты провели с детьми более 80 тренировок, закупили необходимое оборудование. В начале августа была приобретена посадочная площадка для удобства размещения детей с ограниченными возможностями на лошади, обновлен инвентарь, необходимый для проведения тренировок (шлемы, седла, специальные стремена и др.).

"Мы приобрели уникальный мягкий шлем, в котором могут безопасно заниматься верховой ездой дети, не терпящие нового и сильного давления на голову, которое создает обычный шлем для верховой езды. В таком шлеме можно даже лежать на лошади – его края мягкие и никак не ощущаются на голове!" - рассказывает директор АНО "Нижегородский центр иппотерапии "Контакт" и автор проекта "Адаптивный конный спорт 2.0" Марина Лукина.

Перерыв в занятиях, который Центр иппотерапии вынужден был взять из-за пандемии СOVID-19, дал авторам проекта возможность взяться за изготовление уникального оборудования для занятий, аналогов которому в России еще нет. Речь идет об универсальном паде с адаптируемой под ассиметрию и потребности всадника конструкцией за счет множества переставляемых клиньев и валиков.

"Кроме того, в рамках реализации проекта "Адаптивный конный спорт 2.0" мы уже представили уникальные мягкие стремена, в которых можно заниматься даже босиком (это важно для коррекции варуса и вальгуса). Новым девайсом заинтересовались по всей России: на заказ мы уже изготовили четыре пары стремян, которые отправились к своим новым владельцам в Тулу, Сочи, Махачкалу. На вырученные деньги купили новых игрушек для занятий развивающей верховой ездой!" - добавила директор АНО "Нижегородский центр иппотерапии "Контакт".

Чтобы избежать массового скопления участников и зрителей, организаторы приняли решение проводить итоговое мероприятие в два дня, а присутствие зрителей было запрещено.

Среди участников первого городского турнира по адаптивному конному спорту были спортсмены АНО "НЦИ Контакт", ДЮСШ НЦВЕ (КСК "Пассаж"), КЭК "Ассамблея", МАУ "Зооцентр Надежда", - всего 41 человек! Все они получили в подарок брендированные медали, дипломы и кубки.

"Нами было принято решение о зачетном индивидуальном заезде для каждого участника, по результатам которого оценивался уровень подготовки ребенка без сравнения с другими участниками. Это хорошая возможность оценить свои силы перед новым стартовым сезоном-2021, в который мы смотрим с оптимизмом. Проект "Адаптивный конный спорт 2.0", безусловно, будет продолжать свое развитие, - отметила Марина Лукина.

СПРАВКА:

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" реализуется в Нижегородской области с 2007 года. Организаторами проведения конкурса в регионах являются организации группы "ЛУКОЙЛ" и благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ".

Основная цель — поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.