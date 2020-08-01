Глеб Никитин поручил обеспечить максимально комфортные условия для инвесторов в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области в течение нескольких месяцев реализует комплекс мер по улучшению инвестклимата и повышению эффективности взаимодействия с инвесторами. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Вхождение Нижегородской области в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга АСИ по итогам 2019-го – беспрецедентный прорыв, которого не достигал за всю историю существования этого исследования ни один субъект федерации. Но нам ни в коем случае нельзя останавливаться, необходимо улучшить результат, войти в десятку лидеров, а вообще - стремиться войти в пятерку лучших", - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что уже в декабре 2020-го стартует новый опрос предпринимателей для составления инвестрейтинга за текущий год.

"Я считаю, что у нас есть все основания занять более высокие позиции в рейтинге АСИ. В ближайшие несколько месяцев нам предстоит интенсивная работа, которая станет результатом оценки деятельности органов власти в период пандемии коронавируса. Мы сделали немало, чтобы предприниматели смогли преодолеть нынешний непростой этап с минимальными потерями", - сказал Глеб Никитин.

Национальный рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимателей. Он включает 44 показателя по таким направлениям оценки, как скорость и легкость административных процедур (разрешения на строительство и регистрации права собственности), наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и поддержка малого бизнеса.

"В рейтинге по итогам 2019 года 41 регион России улучшил свой индекс инвестпривлекательности по сравнению с предыдущим годом. Наш регион продемонстрировал один из трех лучших показателей среди всех субъектов РФ. Однако для удержания лидерства недостаточно набрать высокие баллы, нужно обеспечить стабильное развитие. Нам необходима динамика по всем показателям", - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам заместителя губернатора Андрея Саносяна, в ближайшее время АСИ обновит методологию рейтинга и, в частности, расширит перечень его показателей, включив в оценку доступность кадровых ресурсов в регионах, работу органов контрольно-надзорной деятельности, реализацию проектов государственно-частного партнерства, поддержку экспорта и уровень цифровизации услуг. Одним из важнейших критериев будет и оценка деятельности органов местного самоуправления по улучшению инвестиционного климата.

"Акцент сместится в сторону органов местного самоуправления, поскольку именно от качества их взаимодействия с бизнесом во многом зависит комфорт инвестклимата. Уже в этом году мы планируем под эгидой проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области провести оценку инвестклимата в районах и городских округах. Параллельно проводим опрос предпринимателей, принимавших участие в анкетировании при составлении предыдущего национального рейтинга. Цель исследования – понять, чем не удовлетворены предприниматели и что можно улучшить для повышения эффективности ведения бизнеса в Нижегородской области", - сказал Андрей Саносян.

Все эти мероприятия станут частью плана на 2020-2021 годы по повышению инвестпривлекательности региона, учитывающего мнения предпринимателей. Его губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать в правительстве в ближайшее время.

Как отметил губернатор, одно из направлений улучшения инвестклимата – это корректировка плана реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с учетом потребности реального бизнеса.

"Развивая дорожную сеть в регионе, мы должны брать во внимание мнения и жителей, и предпринимателей. При выборе участков для ремонта или строительства дорог необходимо оценивать интенсивность движения, следование по этому пути школьных автобусов и общественного транспорта, а также наличие поблизости предприятий, собственники которых реализуют инвестиционные проекты, выгодные для района или области", - добавил Глеб Никитин.

Глава региона поручил заместителю губернатора Андрею Саносяну провести серию встреч с бизнесменами, чтобы узнать об их пожеланиях по поводу улучшения инвестклимата. Заместителю губернатора Сергею Морозову поручено проработать вопрос об организации единого окна для общения инвесторов с ресурсоснабжающими организациями при получении разрешений на подключение к сетям. Заместителю губернатора Егору Полякову и министерству информационных технологий и связи предстоит в течение 2-3 месяцев разработать прототип IT-платформы для оказания всего спектра госуслуг инвесторам. Министру строительства Нижегородской области Анатолию Молеву необходимо подготовить предложения о совершенствовании процедуры выдачи разрешений на проектную деятельность и проведение госэкспертизы при строительстве объектов. Также ведомству поручено увеличить долю услуг, которые предоставляются инвесторам при оформлении разрешительной документации в электронном виде.

"Мы должны выстроить взаимодействие с застройщиками так, чтобы они могли получить максимум разрешительных документов с помощью единого ресурса. На нем, в частности, необходимо предусмотреть возможность оформления разрешений и от ресурсоснабжающих организаций на подключение к сетям", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, Нижегородская область вошла в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга-2020. Регион поднялся на 39 позиций в сравнении с прошлым годом – на 18-е место. Об итогах рейтинга президенту России Владимиру Путину рассказала глава АСИ Светлана Чупшева 9 июля 2020 года на заседании наблюдательного совета агентства.