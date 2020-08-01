"Мы предлагаем законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить ее долю на рынке", - Андрей Турчак Политика

Законопроектом "Единой России" предлагается снизить цены на лекарства и сделать препараты доступнее. В частности, прописано несколько мер, которые помогут ограничить влияние на рынок крупных аптечных сетей и продвигать недорогие отечественные препараты. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе совещания с профильными министерствами и ведомствами о доступности лекарств, которое прошло на площадке партии.

"Во-первых, мы предлагаем законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования 20%. Это позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на ценах", — рассказал Андрей Турчак.

Понятие "аптечная сеть" необходимо ввести в законодательство, чтобы предлагаемые нормы не касались отдельных аптек, что сделает доступ для них более справедливым. Это — один из ключевых моментов законопроекта.

Также, по словам секретаря Генсовета партии, "Единая Россия" выступает за ограничение платы за услуги по продвижению лекарств пятью процентами от оборота именно аптечной сети.

"Сегодня по разным оценкам производители платят от 10 до 30 процентов стоимости лекарств в качестве дополнительного вознаграждения аптечным сетям за продвижение своих препаратов. Конечно, так или иначе все это закладывается в цену для покупателей", — отметил Андрей Турчак.

Кроме того, в "Единой России" предлагают обязать аптеки информировать людей о наличии российских аналогов зарубежных медицинских препаратов.

Профильные министерства и ведомства — Минздрав, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, Росздравнадзор — принципиально поддержали законопроект и заявили о готовности дорабатывать инициативу совместно с "Единой Россией".

Эксперты высказались за инициативу "Единой России".

Региональный координатор партпроекта "Здоровое будущее", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов отметил, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции особенно остро назрели некоторые вопросы, связанные с обеспечением населения лекарственными препаратами.

"Были случаи, когда лекарства приходили на склад, а дальше склада лекарство в аптеку и к пациенту не поступало. Это случалось по причине халатности поставщиков. В такие моменты процесс получения лекарств пациентом сильно затягивался. Сейчас мы стараемся контролировать поставщиков законодательно, отслеживаем весь процесс от заявки врача на лекарство до получения препарата пациентом. При участии "Единой России" были разработаны меры по улучшению доступности лекарственных препаратов для населения. Аптеки, проработавшие на рынке не менее одного года, имеющие сеть из не менее чем десяти торговых точек, официальный сайт, курьерскую доставку, оборудованные склады для хранения препаратов и лицензию теперь на законодательном уровне имеют право продавать лекарства нуждающимся дистанционно", - сказал координатор партпроекта.

Он напомнил, что с 1 июля 2020 года вступили в силу новые правила маркировки лекарств, которые позволят держать на контроле все выпускные данные: место производства препарата, дату изготовления и легальность происхождения лекарства.

"Конечно, это может грозить увеличением цен на лекарства. Для того, чтобы этого не произошло, по инициативе партии в Общенациональный план по восстановлению экономики были внесены предложения по льготному кредитованию и субсидированию производителей препаратов при закупке необходимых компонентов для их изготовления", - продолжил депутат.

"В целом, медицина становится более гибкой, доступной и качественной - об этом говорит и основной закон страны; теперь в Конституции это закреплено на официальном уровне", - резюмировал Дмитрий Колыванов.