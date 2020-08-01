Сбежавший из нижегородской колонии осужденный за убийство, кражу и изнасилование Раушан Салахов задержан Общество

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Сбежавший из нижегородской колонии №5 Канавинского района (ул. Ракетная, 2Д) в ноябре 2019 года осужденный за убийство, кражу и изнасилование Раушан Салахов найден и задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области 18 августа 2020 года.

Отсутствие сбежавшего 47-летнего Раушана Салахова обнаружили 12 ноября прошлого года. Ранее Лениногорский суд республики Татарстан признал мужчину виновным в совершении вышеупомянутых преступлений и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Затем он был переведен к отбыванию наказания в колонии-поселении. Как пояснили тогда в региональном ГУФСИН, осужденные к поселению содержатся без охраны, выходят на работу в город, могут свободно передвигаться в пределах колонии от подъема до отбоя и в отведенные часы - вне колонии, носят гражданскую одежду, имеют деньги и ценные вещи. Поэтому, пропажу Раушана Салахова заметили не сразу. О своем намерении покинуть территорию поселения мужчина никому не сообщил.

Долгие месяцы сотрудники ГУФСИН и МВД искали Раушана Салахова. Его удалось найти спустя 9 месяцев - 17 августа, в ходе совместных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела розыска регионального ГУФСИН, сотрудниками оперативного отдела колонии № 5 и сотрудниками ОМВД России по Кстовскому району.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области