Вирус АЧС выявлен у добытого кабана в Сосновском районе

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Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен у добытого кабана в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Вирус выявлен 14 августа при молекулярно-генетическом исследовании материала, взятого у кабана, добытого в одном из районных хозяйств. Сейчас на неблагополучной территории проводятся мероприятия, которые позволят ликвидировать последствия вспышки АЧС.
Напомним, что в конце июля в хозяйства трех районов Нижегородской области выкупались домашние свиньи из-за угрозы АЧС. Речь идет о населенных пунктах Бутурлинского, Большемурашкинского и Сергачского районов.
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