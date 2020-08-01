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Общество

Вирус АЧС выявлен у добытого кабана в Сосновском районе

18 августа 2020 12:43  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен у добытого кабана в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Вирус выявлен 14 августа при молекулярно-генетическом исследовании материала, взятого у кабана, добытого в одном из районных хозяйств. Сейчас на неблагополучной территории проводятся мероприятия, которые позволят ликвидировать последствия вспышки АЧС.

Напомним, что в конце июля в хозяйства трех районов Нижегородской области выкупались домашние свиньи из-за угрозы АЧС. Речь идет о населенных пунктах Бутурлинского, Большемурашкинского и Сергачского районов.

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