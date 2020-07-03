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Общество

Выкуп домашних свиней начался в трех районах Нижегородской области из-за угрозы АЧС

24 июля 2020 09:55  [266] Общество

Выкуп домашних свиней начался в трех районах Нижегородской области из-за угрозы АЧС. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Мероприятия начались в 9 утра 24 июля 2020 года. Выкупать животных у фермеров будут на территории, в которую входят населенные пункты Бутурлинского района и ряд населенных пунктов Большемурашкинского и Сергачского районов.

Правительством Нижегородской области будут выплачены компенсации, из расчета 116 рублей за 1 кг живого веса.

Напомним, последняя вспышка АЧС была зафиксирована в Бутурлинском районе 20 июля.

Добавим, что выкуп свиней у фермеров проходит также в Ардатовском районе.

В случае падежа домашних свиней и обнаружения трупа диких кабанов управление просит сообщать на горячую линию 8(831) 435-51-59, 435-51-58.

Ранее сообщалось, что очаг вируса африканской чумы свиней был ликвидирован в Княгининском районе в середине июля. Установлена и причина вспышки АЧС в Княгининском районе (попадание вируса в организм животных с кормами и травой).

Кроме того, в начале июля первые очаги АЧС также были ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах

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