Еще один общественный велопрокат заработал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Еще один оператор открыл сеть общественного велопроката в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ранее в городе велошеринг осуществлял Lucky Bike, сейчас же сеть пополнилась велопрокатом "Велобайк", которую открыл ВТБ.

Напомним, о создании сети велопроката от ВТБ договорился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 6 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда было подписано соглашение, которое предусматривает в перспективе пяти лет установку на территории Нижнего Новгорода до 60 велостанций и порядка 600 велосипедов.

У "Велобайка" в городе пока 20 станций велопроката в Нижегородском и Канавинском районах, где доступны 200 велосипедов. Предполагается, что в дальнейшем количество станций увеличится.

"Рад, что подписанное соглашение о развитии велопроката начинает воплощаться в жизнь. Для Нижнего Новгорода эта тема особенно актуальна в преддверии 800-летия. У жителей и гостей областного центра появятся новые возможности для того, чтобы совершать прогулки по исторической части города. Уверен, что сеть велопроката станет еще одной "фишкой" Нижнего и будет способствовать росту туристической привлекательности", - сказал Глеб Никитин.

"Наша цель – сделать так, чтобы туристы, приезжая в Нижний Новгород, задерживались здесь как можно дольше. Сочетание возможностей пеших прогулок с другими видами передвижения очень этому способствует", - добавил глава региона.

"Общая тенденция крупных городов не только в России, но и в мире – развитие транспорта коротких дистанций, который становится для жителей альтернативой общественному транспорту и личным автомобилям. Это удобно, это разгружает дороги, улучшает экологию и здоровье горожан", - сказал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.