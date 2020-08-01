Число пострадавших в ДТП с фурой под Дзержинском пассажиров автобуса увеличилось до шести Происшествия

Фото: ГУ МЧС

Госавтоинспекция уточнила число пострадавших пассажиров рейсового автобуса, попавшего в ДТП около Дзержинска.

Напомним, что автоавария произошла рано утром 17 августа на 13 км трассы Дзержинск – Нижний Новгород, когда водитель грузовика Hino не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автобусом МАЗ, где находилось 12 пассажиров.

Изначально сообщалось, что пострадало пятеро пассажиров, сегодня стало известно, что пострадавших — больше. В Госавтоинспекции также уточнили с какими травмами пассажиры попали в больницу после ДТП.

В перечень пострадавших входят пять женщин и один мужчина. Возраст женщин — от 64 до 46 лет, мужчине — 36 лет. Почти у всех из них — черепно-мозговая травма. Помимо этого, все получили ушиб или сотрясение головного мозга, повреждения и ушибы различных частей тела, а у мужчины, кроме всего прочего — выбиты передние зубы.

Всех пострадавших пришлось госпитализировать.