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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с фурой под Дзержинском пассажиров автобуса увеличилось до шести

18 августа 2020 15:04  [92] Происшествия

Фото: ГУ МЧС

Госавтоинспекция уточнила число пострадавших пассажиров рейсового автобуса, попавшего в ДТП около Дзержинска.

Напомним, что автоавария произошла рано утром 17 августа на 13 км трассы Дзержинск – Нижний Новгород, когда водитель грузовика Hino не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автобусом МАЗ, где находилось 12 пассажиров.

Изначально сообщалось, что пострадало пятеро пассажиров, сегодня стало известно, что пострадавших — больше. В Госавтоинспекции также уточнили с какими травмами пассажиры попали в больницу после ДТП.

В перечень пострадавших входят пять женщин и один мужчина. Возраст женщин — от 64 до 46 лет, мужчине — 36 лет. Почти у всех из них — черепно-мозговая травма. Помимо этого, все получили ушиб или сотрясение головного мозга, повреждения и ушибы различных частей тела, а у мужчины, кроме всего прочего — выбиты передние зубы.

Всех пострадавших пришлось госпитализировать.

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