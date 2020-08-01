Сосновский "Бытсервис" оштрафовали после отравления сантехника канализационными стоками Происшествия

Сосновское МУП "Бытсервис" оштрафовали после отравления сантехника канализационными стоками. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области 18 августа 2020 года.

Напомним, 24 июля во время прочистки засора в канализационном коллекторе 5-этажного жилого дома (р.п. Сосновское, ул. Крупская, 2) он надышался газообразными выделениями, в результате чего отравился. Слесарю-сантехнику 48 лет. Медицинским заключением установлена тяжелая степень повреждения здоровья.

В ходе расследования стало известно, что изначально колодец был подтоплен. Тем не менее, слесарь-сантехник спустился вниз. Другой работник, не спускаясь в колодец, прочищал засор другого колодца с помощью специального приспособления. В процессе работы он услышал крик о помощи слесаря-сантехника. Мужчина незамедлительно спустился в колодец и вытащил слесаря-сантехника на поверхность. Пострадавшему вызвали МЧС и скорую помощь. Таким образом, слесаря-сантехника удалось спасти. Врачи определили острую дыхательную недостаточность.

Установлены причины несчастного случая:

- Не обеспечен надлежащий контроль за состоянием условий труда на рабочих местах.

- До начала работ коллектор не освобождался от сточных вод.

- На втором промежуточном колодце не открывалась крышка люка для проветривания коллектора.

По результатам расследования МУП "Бытсервис" оштрафовано на 150 тысяч рублей, директор оштрафован на 30 тысяч рублей.