Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Глеб Никитин обсудили туризм и 800-летие Нижнего Новгорода Общество

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Глеб Никитин обсудили туризм и 800-летие Нижнего Новгорода Фото: пресс-служба правительства области

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу в Москве.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, Одной из тем для обсуждения стала реализация плана дальнейшего развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Проект реставрации городов, входящих в кластер, предусматривает строительство автомобильных развязок и дорог, очистных сооружений, ремонт социальных объектов и храмов.

"Арзамас, Дивеево и Саров всегда были местами притяжения для паломников. Наша задача - сберечь культурное наследие и сохранить традиции, но, опираясь на современные тенденции, предложить нашим гражданам новые маршруты и варианты для путешествий", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Обсуждая подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода, Дмитрий Чернышенко сказал, что Нижегородская область сегодня - в числе наиболее перспективных территорий для развития внутреннего туризма.

"Уверен, предстоящий юбилей поможет перезагрузке туристической отрасли региона, а реконструкция инфраструктуры гостеприимства создаст условия для привлечения тысяч путешественников со всех уголков нашей страны", - добавил вице-премьер.

Глеб Никитин отметил, что к празднику будет благоустроено и отреставрировано порядка 110 объектов, а обновленные территории станут площадками для культурных мероприятий разного масштаба. По словам главы региона, сейчас в области активно развивается культурно-исторический, деловой и событийный туризм.

В ходе встречи Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что ждет от субъектов федерации предложения о создании концепции нового национального проекта. Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке национального проекта в сфере туризма, в котором экологический туризм должен стать одним из ведущих направлений.

"У России огромный потенциал для развития экотуризма. Страна занимает первое место по площади особо охраняемых природных территорий, при этом доля экотуризма в общей структуре национального туристического рынка составляет всего 2%. Необходима серьезная работа по развитию и поддержке национального экотуризма, в том числе вложения в инфраструктуру национальных парков и заповедников. Строительство новых объектов, дорог и портов должно идти со строгим соблюдением природоохранных норм", - объяснил Дмитрий Чернышенко.

Как отметил глава региона, Нижегородская область при активном взаимодействии с Ростуризмом готовит свои предложения в концепцию данного нацпроекта.

"Наш регион является пилотным в новых проектах и направлениях туристической отрасли. Я уверен, что руководство страны поддержит наши предложения о развитии туриндустрии. У Нижегородской области большой потенциал для развития экотуризма, поскольку здесь уникальные природно-климатические, географические условия. Одна из особых территорий – "Нижегородское Заволжье", в составе которого государственный природный биосферный заповедник "Керженский", природный парк "Воскресенское Поветлужье", государственный заказник "Килемарский", включающие объекты богатейшего природного и культурного наследия. Напомню, что с 2015 года Воскресенский район получил международный статус в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", - подытожил Глеб Никитин.