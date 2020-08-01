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Бизнес

Россельхознадзор предостерег Сеймовскую птицефабрику из-за загрязнения участка куриным пометом

19 августа 2020 09:35  [66] Бизнес

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл предостерегло ОАО "Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская" из-за загрязнения участка в Володарском районе куриным пометом. Об этом сообщается на сайте управления.

Агрофирма является собственником участка.

Управление предложило птицефабрике ликвидировать загрязнение, впредь не допускать подобных нарушений, использовать участок без вреда окружающей среде.

Кроме того, птицефабрика должна направить уведомление об исполнении предостережения в управление Россельхознадзора не позднее 2 апреля 2021 года.

Напомним, в декабре прошлого года птицефабрика "Ясенецкая" (Павловский район) загрязнила куриным пометом более 1 тысячи га земли. Птицефабрика складировала куриный помет на части земельного участка, расположенного за деревней Ясенцы.

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