Более 90 школ Нижегородской области будут капитально отремонтированы до конца 2020 года Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Более 90 школ Нижегородской области будут капитально отремонтированы до конца 2020 года. Об этом сообщает региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

В частности, капитальный ремонт по отдельным видам работ будет выполнен в 79 школах, комплексный капитальный ремонт - в 14 школах. Всего 93 учебных учреждения. Из них Сокольская, Вачская, Большемурашкинская средние школы откроют свои двери 1 сентября после ремонта.



Как заявлял губернатор Глеб Никитин, расходы бюджета на образовательную социальную инфраструктуру еще никогда не были столь значительными.

"Безусловно, бюджеты программ формировались задолго до возникновения угрозы пандемии коронавируса. Но инфраструктура для развития нашего подрастающего поколения - это не то, на чем можно экономить даже в таких сложных условиях. Все принятые обязательства будут выполнены в полном объеме", - отметил Глеб Никитин.

Как сообщил ранее министр образования региона Сергей Злобин, часть школ Нижнего Новгорода не будут открыты 1 сентября в связи с ремонтом. На данный момент речь идет о 5 образовательных учреждениях. На этой неделе проходят родительские онлайн собрания.

Расписание собраний:

школа № 32 - 18 августа в 18:00

школа № 171 - 19 августа в 18:00

школа № 167 - 20 августа в 18:00

школа № 29 - 20 августа в 18:00

школа № 106 - 24 августа в 18:00.