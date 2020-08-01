"Часть школ Нижнего Новгорода не будут открыты 1 сентября", - Сергей Злобин Общество

Часть школ Нижнего Новгорода не будут открыты 1 сентября в связи с ремонтом. Об этом в своем аккаунте Instagram сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

"Мы комплексно ведем работу по капитальному ремонту школ. В этом году это более 100 школ. Общее финансирование более полутора миллиардов рублей. Конечно, мы не можем одновременно ремонтировать школы и учить детей. Часть школ Нижнего Новгорода продолжают комплексные ремонты и не будут открыты 1 сентября. Это связано с большим объёмом работ по каждой из этих школ. У родителей это вызывает напряжение. Но главное - открыто и честно говорить о сроках ремонта, об образовательных маршрутах детей", - рассказал он.

На данный момент речь идет о 5 образовательных учреждениях. На этой неделе пройдут родительские онлайн собрания.

Расписание собраний:

школа № 32 - 18 августа в 18:00

школа № 171 - 19 августа в 18:00

школа № 167 - 20 августа в 18:00

школа № 29 - 20 августа в 18:00

школа № 106 - 24 августа в 18:00.

Сергей Злобин также добавил, что ссылки на онлайн собрания будут размещены на сайтах школ и в родительских группах школ.

"Прошу всех быть корректными в обсуждении. Ремонты - в интересах безопасности и комфорта наших детей", - резюмировал министр образования.