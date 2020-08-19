Поезд Нижний Новгород – Великий Новгород возобновляет ежедневное курсирование Общество

Поезд Нижний Новгород – Великий Новгород №41/42 возобновляет ежедневное курсирование с 21 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

С начала месяца ежедневные рейсы поезда были восстановлены временно в тестовом режиме. Ранее периодичность его курсирования была сокращена в связи со снижением пассажиропотока и ограничениями по коронавирусу.



Скорый поезд № 41/42 отправляется из Нижнего Новгорода в 16:25, прибывает в Великий Новгород на следующий день в 06:24, из Великого Новгорода - в 21:20, прибывает в Нижний Новгород на следующий день в 09:58.



Состав поезда сформирован из купейных и плацкартных вагонов, а также вагонов СВ.



Для защиты здоровья пассажиров и сотрудников в поезде принимается комплекс специальных мер. Перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию, уборка с применением специальных обеззараживающих средств осуществляется и в пути следования. После отправления состава в рейс проводится обязательная бесконтактная термометрия всех пассажиров. Также в вагонах организована продажа средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства и т. п.).

Напомним, прямое железнодорожное сообщение связало Нижний Новгород и Великий Новгород еще в декабре 2018 года.