Нижегородец купил билеты в кино у мошенников Происшествия

Нижегородец купил билеты в кино у мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

23-летний молодой человек обратился в полицию и рассказал, 14 августа этого года неизвестная девушка написала ему в одной из соцсетей. Она предложила пойти в кино. Девушка прислала ссылку на неизвестный ресурс, где необходимо было ввести данные своей банковской карты, что молодой человек и сделал. После этого деньги были списаны, а девушка перестала выходить на связь.

Он позвонил по номеру, указанному на сайте по продаже билетов. В ходе телефонного разговора неизвестный сообщил заявителю, что для возврата денежных средств необходимо пройти по ссылке и ввести номер банковской карты. В результате с банковского счета потерпевшего было списано 12 684 рубля.

Позже выяснилось, что указанный номер зарегистрирован на ранее судимого за мошенничество 54-летнего нижегородца.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 5 лет.

Отметим, что на данный момент кинотеатры закрыты. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассчитывает на открытие фитнес-центров и кинотеатров не раньше конца лета.