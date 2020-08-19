Экс-советник мэра Нижнего Новгорода Александр Герасименко заработал 6,8 млн рублей в 2019 году Политика

Бывший советник главы Нижнего Новгорода Александр Герасименко заработал 6,8 млн рублей в 2019 году. Об этом сообщается в документах на сайте правительства Республики Марий Эл, министром которой он в настоящее время является.

В собственности министра транспорта и дорожного хозяйства республики находятся земельный участок площадью 1 601 кв.м, жилой дом - 385,6 кв.м и три квартиры - 139 кв.м, 47,6 кв.м, 101,6 кв.м.

Доходы супруги Александра Герасименко в 2019 году составили 5,1 млн рублей.

Она владеет пятью земельными участками площадью 2 800 кв.м, 5 000 кв.м, 1 011 кв.м, 1 034 кв.м, 1 182 кв.м., жилым домом площадью 332,7 кв.м, беседкой - 70 кв.м, баней - 60 кв.м, квартирой - 152,8 кв.м, несколькими нежилыми помещениями и автомобилем Mercedes-Benz GLE.

У несовершеннолетнего ребенка Александра Герасименко в собственности находится квартира 255,2 кв.м. и земельный участок 33 565 кв.м.

Напомним, что Александр Герасименко с сентября 2013 года работал министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. С октября 2017 года по октябрь 2018 года являлся заместителем главы Нижнего Новгорода. После этого был советником главы города по стратегическим вопросам развития городского транспорта и автомобильных дорог. В марте 2020 года Александр Герасименко был назначен главой минтранса Марий Эл.