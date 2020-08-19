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Общество

Содержание аммиака в Дзержинске превысило ПДК

19 августа 2020 14:43  [104] Общество

Содержание аммиака в воздухе в западной части Дзержинска превысило допустимую норму в 1,1 раза за 18 августа 2020 года. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Также есть сведения о кратковременном загрязнении атмосферного воздуха формальдегидом в Нижнем Новгороде. Максимальная разовая концентрация формальдегида в Автозаводском и Канавинском районах превышала допустимую норму на 40%.

В управлении также добавили, что в Нижнем Новгороде и других городах региона уровень радиации находился в пределах естественных значений.

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