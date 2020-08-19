"Все больше предприятий и организаций возвращается к привычной жизни", - Глеб Никитин Общество

Банк вакансий в Нижегородской области вырос за месяц на 6,8% и составил на 1 августа 2020 года 43,8 тысячи предложений о работе. Количество заявленных работодателями вакансий именно за июль выросло почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем и достигло 14,2 тысячи. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он заявил, что это практически соответствует уровню потребности в сотрудниках до начала пандемии коронавируса. Так, в марте 2020 года работодатели Нижегородской области заявили в региональную базу данных 14,8 тысячи вакансий, в апреле - всего 4,7 тысячи, в мае - 4,8 тысячи, в июне – уже 9,5 тысячи.

"Мы отмечаем активизацию рынка труда и постепенную стабилизацию ситуации. Возможности для трудоустройства расширяются. Конечно, оптимистичные прогнозы пока давать рано. Но со снятием многих введенных ранее ограничений все больше предприятий и организаций возвращается к привычной жизни. Растет и число трудоустроенных граждан, обращавшихся за этот период в службу занятости населения", - сказал Глеб Никитин.

Как пояснила руководитель управления по труду и занятости населения региона Арина Садулина, наибольшую потребность в кадрах испытывают отрасли промышленности, которые занимаются изготовлением, обслуживанием и ремонтом специализированного оборудования и техники.

Например, ООО "Завод "Старт", который производит арматуру для промышленных трубопроводов, набирает слесарей, токарей, электромонтеров, инженеров-технологов. В ООО "Городецкий судоремонтный завод" требуются начальник отдела, инженеры-технологи, сборщики корпусов, электромонтеры, слесари-сантехники. В сфере производства пищевых продуктов потребность в кадрах составляет 904 вакансии. Рабочие кадры требуются на Чернышихинский мясокомбинат, Сормовскую кондитерскую фабрику, ООО "Бугровские мельницы" и др.

Главный специалист центра занятости населения Нижнего Новгорода, Александр Хохлышев рассказал, что подбор вакансий в настоящее время осуществляется с использованием двух электронных ресурсов. Вся информация об имеющихся в регионе вакансиях содержится в программном комплексе "Катарсис", попадая в него после проверки, которую осуществляют специалисты центра занятости.

Самостоятельно вакансию можно подобрать на портале "Работа в России". Это федеральная государственная информационная система. Вакансии на портале также проходят проверку.

Ранее сообщалось, что число "горячих линий" по трудоустройству увеличилось в несколько раз в Нижегородской области.