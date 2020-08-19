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Общество

Стала известна стоимость благоустройства Нижегородской ярмарки и площади Ленина

19 августа 2020 16:09  [13] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стала известна стоимость благоустройства Нижегородской ярмарки и площади Ленина в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Информация об этом содержится в пояснительной записке к изменению бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Для подготовки проектной документации и выполнения работ по благоустройству территории Ярмарки в комплексе с площадью Ленина будет выделено 300,2 тысячи рублей.

Напомним, второй павильон Нижегородской ярмарки планируется построить к сентябрю 2020 года. Здание возведут по концепции "Бюро Горшунова ГОРА". Объект будет примыкать к первому выставочному павильону, построенному на Ярмарке этой весной.

здание планируется одноэтажным, прямоугольной формы с закруглением в местах примыкания к существующему павильону. Концепция предполагает создание динамичного фасада с поворачивающимися вертикальными элементами, которые бы создавали иллюзию движения фасада при изменении точки обзора зрителя.

С концепцией благоустройства территории Ярмарки и площади Ленина можно познакомиться на сайте "Среда800".

 

 

 

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