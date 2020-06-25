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Экономика

Второй павильон Нижегородской ярмарки планируется построить к сентябрю

29 июня 2020 17:00  [61] Экономика

Фото: Бюро Горшунова ГОРА

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Второй павильон Нижегородской ярмарки планируется построить к сентябрю 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор ВЗАО "Нижегородская ярмарка" Максим Соловьев в ходе пресс-конференции 29 июня 2020 года.

Сейчас ведется подготовка площадки. Конкурс для поиска подрядчика планируется объявить в ближайшее время.

Здание будет построено по концепции "Бюро Горшунова ГОРА". Всего в конкурсе по разработке концепции участвовали 12 нижегородских мастерских. Члены архитектурного совета остановили свой выбор на этом бюро.

Как рассказал архитектор и руководитель бюро Станислав Горшунов, строительство будет производиться на месте существующего котлована. Здание будет примыкать к первому выставочному павильону, построенному на Ярмарке этой весной.

Оно будет одноэтажным, прямоугольной формы с закруглением в местах примыкания к существующему павильону. Внутри запланирован вестибюль, зона регистрации, санитарно-техническая зона и непосредственно выставочное пространство на две тысячи посадочных мест. Площадь застройки составит 3,2 тысячи кв.м., площадь выставочного пространства - 2,6 тысяч кв.м. Крышу здания планируется эксплуатировать как смотровую зону.

Концепция предполагает создание динамичного фасада с поворачивающимися вертикальными элементами, которые бы создавали иллюзию движения фасада при изменении точки обзора зрителя.

Как пояснил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, строительство нового павильона необходимо для привлечения в регион крупных мероприятий, которые в настоящее время не проводятся из-за отсутствия подходящих площадок.

Так на обновленной Нижегородской ярмарке уже запланированы такие форумы как "Среда для жизни", "Цифровая индустрия", "Россия - спортивная держава".

Также сейчас ведется развитие главного ярмарочного павильона. По информации Максима Соловьева, на сегодняшний день уже сделан ремонт Гербового зала. К июлю 2020 года планируется оборудовать новый зал площадью 150 кв.м.

Концепцией развития Нижегородской ярмарки занимается московскою архитектурное бюро "Megabudka", которое также работает над концепцией Окской набережной. По словам руководителя Института развития городской среды Нижегородской области Дарьи Шориной, концепция для Ярмарки будет готова через 4 недели. На нее, по предварительным подсчетам, необходимо 300 млн рублей.

Напомним, что ранее на Нижегородской ярмарке планировалось построить большой конгресс-холл. Однако, руководство решило, что это не целесообразно, поскольку на его строительство потребовались бы многомиллиардные вложения и долгие годы. Тем не менее, Олег Беркович добавил, что через несколько лет можно будет снова вернуться к этому вопросу.

Напомним также, Максим Соловьев был назначен генеральным директором Нижегородской ярмарки в сентябре прошлого года. Ему поручено сконцентрироваться на анализе финансово-хозяйственной деятельности ярмарки.

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