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Общество

Благоустройство Окской набережной потребует 200 млн рублей бюджетных средств

19 августа 2020 16:43  [80] Общество

Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Окскую набережную в Нижнем Новгороде благоустроят за 200,8 млн рублей. Информация об этом содержится в пояснительной записке к изменению бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Речь идет об участке от здания управления ГИБДД до метромоста.

Ранее сообщалось, что разработчики концепции благоустройства территории – архитектурное бюро "Megabudka" (Москва) – предложили сделать набережную многоуровневой.

На верхнем уровне будут пешеходная и велодорожки. Кроме того, архитекторы предлагают организовать там обзорные площадки со скамейками или спорт-площадки, нависающие над склоном. Вдоль дорожек предусматривается пешеходное освещение и всесезонные навесы от жары и осадков.

Средний уровень будет также пешеходным с площадками для детей, качелями и зонами отдыха. Дорожки планируется сделать из железной решетки, чтобы в случае дождя вода легко уходила со склона. 

Нижний уровень – непосредственно у воды – ориентирован на социальные функции: площадки для костра и пикников, павильон зимнего плавания, баня, пляж с шезлонгами для загара и т.п. Их разместят либо на понтонах, либо на некоторых дебаркадерах, внешний вид которых будет приведен к единому дизайн-коду.

Также архитекторы внесли ряд предложений по благоустройству территорий под Канавинским и Метромостом.

Концепция благоустройства опубликована на сайте "Среда800".

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