Благоустройство Окской набережной потребует 200 млн рублей бюджетных средств

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Окскую набережную в Нижнем Новгороде благоустроят за 200,8 млн рублей. Информация об этом содержится в пояснительной записке к изменению бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Речь идет об участке от здания управления ГИБДД до метромоста.
Ранее сообщалось, что разработчики концепции благоустройства территории – архитектурное бюро "Megabudka" (Москва) – предложили сделать набережную многоуровневой.
На верхнем уровне будут пешеходная и велодорожки. Кроме того, архитекторы предлагают организовать там обзорные площадки со скамейками или спорт-площадки, нависающие над склоном. Вдоль дорожек предусматривается пешеходное освещение и всесезонные навесы от жары и осадков.
Средний уровень будет также пешеходным с площадками для детей, качелями и зонами отдыха. Дорожки планируется сделать из железной решетки, чтобы в случае дождя вода легко уходила со склона.
Нижний уровень – непосредственно у воды – ориентирован на социальные функции: площадки для костра и пикников, павильон зимнего плавания, баня, пляж с шезлонгами для загара и т.п. Их разместят либо на понтонах, либо на некоторых дебаркадерах, внешний вид которых будет приведен к единому дизайн-коду.
Также архитекторы внесли ряд предложений по благоустройству территорий под Канавинским и Метромостом.
Концепция благоустройства опубликована на сайте "Среда800".
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