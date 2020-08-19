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Общество

Все 312 детсадов начали работать в Нижнем Новгороде 19 августа

19 августа 2020 17:37  [51] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Все 312 детсадов начали работать в Нижнем Новгороде 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Родители вместе с детьми радуются открытию детских садов для свободного посещения", - говорится в сообщении.

Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова рассказала о процедуре возвращения детей в детские сады.

Сначала необходимо обратиться в медицинскую организацию за получением справки о возможности посещения дошкольного учреждения, поскольку это предписано санитарными требованиями после длительного отсутствия ребёнка. В справке должна быть отметка: "ребенок здоров, отсутствует контакт с инфицированными больными".

После этого родителям необходимо обратиться в детсад для согласования даты прихода ребёнка, что бы его обеспечили четырехразовым питанием.

Напомним, что некоторым школьникам можно приступить к занятиям в очной форме с 1 сентября лишь при наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции.

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