Все 312 детсадов начали работать в Нижнем Новгороде 19 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Все 312 детсадов начали работать в Нижнем Новгороде 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Родители вместе с детьми радуются открытию детских садов для свободного посещения", - говорится в сообщении.

Директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова рассказала о процедуре возвращения детей в детские сады.

Сначала необходимо обратиться в медицинскую организацию за получением справки о возможности посещения дошкольного учреждения, поскольку это предписано санитарными требованиями после длительного отсутствия ребёнка. В справке должна быть отметка: "ребенок здоров, отсутствует контакт с инфицированными больными".

После этого родителям необходимо обратиться в детсад для согласования даты прихода ребёнка, что бы его обеспечили четырехразовым питанием.

Напомним, что некоторым школьникам можно приступить к занятиям в очной форме с 1 сентября лишь при наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции.