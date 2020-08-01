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Общество

Стала известна категория школьников, нуждающаяся в справке об отсутствии COVID-19

17 августа 2020 12:19  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство здравоохранения Нижегородской области перед 1 сентября назвало категорию школьников, которые могут приступить к очным занятиям лишь при наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве.

После продолжительного дистанционного обучения для недопущения распространению коронавирусной инфекции, школы Нижегородской области с 1 сентября начнут свою работу в очной форме.

Как объяснили в минздраве, новый временный СанПиН обязывает принести справки об отсутствии заболевания лишь тех детей, которые перенесли коронавирус, или которые находились в контакте с больным COVID-19.

Остальные дети будут допускаться в образовательные организации по результатам утренней термометрии.

Напомним, что школы с 1 сентября будут работать в новом формате. Это касается закрепленных за классами кабинетов, разного времени начала уроков и переменок, а также организации питания в столовых.

Ранее главный инфекционист города Павел Зубаров в интервью корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщал, что новой волны эпидемии коронавируса в связи с началом учебного года и возвращением детей в школы ждать не нужно. Он рассказал об особенностях воздействия заболевания на детей, способах его передачи и дал ряд рекомендаций по профилактике сезонных заболеваний.

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