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Бизнес

Суд в Нижегородской области запретил работу сайтов по продаже паспортов

20 августа 2020 10:32  [437] Бизнес

Суд в Нижегородской области запретил работу сайтов по продаже паспортов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 20 августа 2020 года.

Ранее Балахнинская городская прокуратура провела проверку. Было выявлено 50 сайтов, где за деньги можно купить и гражданство, и паспорта РФ. В частности, размещена информация о стоимости и сроках выполнения работ, противоречащая законодательству.

В связи с этим прокуратура направила в суд 10 административных исковых заявлений.

Судом требования прокурора удовлетворены, размещенная на Интернет-страницах информация признана запрещенной. Решения суда не вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что Россия перейдет на выдачу электронных паспортов в 2020 году, а бумажные паспорта перестанут выпускать в 2022 году. Новые паспорта будут в виде пластиковой карты с чипом. Они будут разработаны на базе технологии NFC и снабжены индивидуальными QR-кодом и голографической защитой. Также у россиян будет возможность загрузить личные данные в мобильное приложение.

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