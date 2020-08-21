Суд в Нижегородской области запретил работу сайтов по продаже паспортов Бизнес

Суд в Нижегородской области запретил работу сайтов по продаже паспортов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 20 августа 2020 года.

Ранее Балахнинская городская прокуратура провела проверку. Было выявлено 50 сайтов, где за деньги можно купить и гражданство, и паспорта РФ. В частности, размещена информация о стоимости и сроках выполнения работ, противоречащая законодательству.

В связи с этим прокуратура направила в суд 10 административных исковых заявлений.

Судом требования прокурора удовлетворены, размещенная на Интернет-страницах информация признана запрещенной. Решения суда не вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что Россия перейдет на выдачу электронных паспортов в 2020 году, а бумажные паспорта перестанут выпускать в 2022 году. Новые паспорта будут в виде пластиковой карты с чипом. Они будут разработаны на базе технологии NFC и снабжены индивидуальными QR-кодом и голографической защитой. Также у россиян будет возможность загрузить личные данные в мобильное приложение.