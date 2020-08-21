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Общество

Главгосэкспертиза одобрила проект онкологического центра Нижегородской области

20 августа 2020 11:44  [441] Общество
Проект онкоцентра

Проект онкоцентра

Фото: С сайта https://depgrad.government-nnov.ru

Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект онкологического центра Нижегородской области, который планируется построить в Новинках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь онкологического центра составит 62 тысячи кв. метров. Там расположатся 260 хирургических и 160 терапевтических коек в восьми отделениях.

Строительство центра будет вестись в два этапа: первый — в 2021-2024 гг., второй — в 2024-2025 гг. Стоимость создания данного медицинского учреждения оценивается в 9,5 млрд рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. На втором этапе уже планируется привлекать средства частных инвесторов и реализовывать проект в рамках государственно-частного партнерства.

На первом этапе построят корпусы диагностического блока, стационара, операционного блока с отделениями реанимации и интенсивной терапии, блока лабораторий и вспомогательных подразделений (пищеблок, аптека, складские помещения). На втором этапе запланировано строительство корпуса радиологического блока, а также инженерных сетей.

При строительстве центра предусмотрено благоустройство прилегающей территории. В частности, рядом будет создан сквер для пациентов и посетителей и медицинских сотрудников.

Напомним, что в будущем областном центре ежегодно смогут лечиться 30 тысяч пациентов из Нижегородской области и 3 тысячи - из других регионов.

Пациентам будет доступен весь спектр высокотехнологичных методов диагностики и лечения:
- все виды медицинской визуализации
- радиотерапия и радиохирургия
- радионуклидная диагностика
- противоопухолевая лекарственная терапия
- малоинвазивная хирургия

Кроме того, пациентам станут доступны современные лабораторные методы диагностики, включая молекулярно-генетические методы исследования и дистанционные методики консультирования морфологических препаратов, современные телемедицинские технологии.

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