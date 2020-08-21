Главгосэкспертиза одобрила проект онкологического центра Нижегородской области

Проект онкоцентра
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Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект онкологического центра Нижегородской области, который планируется построить в Новинках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь онкологического центра составит 62 тысячи кв. метров. Там расположатся 260 хирургических и 160 терапевтических коек в восьми отделениях.
Строительство центра будет вестись в два этапа: первый — в 2021-2024 гг., второй — в 2024-2025 гг. Стоимость создания данного медицинского учреждения оценивается в 9,5 млрд рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. На втором этапе уже планируется привлекать средства частных инвесторов и реализовывать проект в рамках государственно-частного партнерства.
На первом этапе построят корпусы диагностического блока, стационара, операционного блока с отделениями реанимации и интенсивной терапии, блока лабораторий и вспомогательных подразделений (пищеблок, аптека, складские помещения). На втором этапе запланировано строительство корпуса радиологического блока, а также инженерных сетей.
При строительстве центра предусмотрено благоустройство прилегающей территории. В частности, рядом будет создан сквер для пациентов и посетителей и медицинских сотрудников.
Напомним, что в будущем областном центре ежегодно смогут лечиться 30 тысяч пациентов из Нижегородской области и 3 тысячи - из других регионов.
Пациентам будет доступен весь спектр высокотехнологичных методов диагностики и лечения:
- все виды медицинской визуализации
- радиотерапия и радиохирургия
- радионуклидная диагностика
- противоопухолевая лекарственная терапия
- малоинвазивная хирургия
Кроме того, пациентам станут доступны современные лабораторные методы диагностики, включая молекулярно-генетические методы исследования и дистанционные методики консультирования морфологических препаратов, современные телемедицинские технологии.
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