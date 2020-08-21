Пропавшая в лесу Арзамасского района 71-летняя Мария Ефанова найдена погибшей. Об этом сообщают ПСЦ "Рысь" и ПСО "Волонтер".
По информации поисковиков, еще 8 июля пожилая женщина ушла из дома по ул.Лесная в лес и пропала.
Накануне вечером, 19 августа, стало известно, что она погибла. Поисковики выражают соболезнования родным и близким Марии Ефановой.
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