Пропавшая в лесу Арзамасского района 71-летняя Мария Ефанова найдена погибшей Происшествия

Пропавшая в лесу Арзамасского района 71-летняя Мария Ефанова найдена погибшей. Об этом сообщают ПСЦ "Рысь" и ПСО "Волонтер".

По информации поисковиков, еще 8 июля пожилая женщина ушла из дома по ул.Лесная в лес и пропала.

Накануне вечером, 19 августа, стало известно, что она погибла. Поисковики выражают соболезнования родным и близким Марии Ефановой.