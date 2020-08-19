ГИБДД готовит масштабную операцию по выявлению нетрезвых нижегородских водителей Общество

ГИБДД готовит масштабную операцию по выявлению нетрезвых нижегородских водителей. Как сообщили в отделе Госавтоинспекции управления МВД России по Нижнему Новгороду, в предстоящие выходные дни - 22 и 23 августа (вечером и ночью) на дорогах города пройдут сразу две операции "Ночь" и "Труба".

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

С начала года на дорогах города в ДТП уже пострадало 79 человек, 7 нижегородцев погибли.

В частности, уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Гребном канале. Авария произошла 13 июня. По версии следствия, 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Cadillac GMX 322 и не справился с управлением. Он выехал на "встречку", где потерял контроль над автомобилем. Автомобиль опрокинулся в 9:45. В результате ДТП 30-летний пассажир автомобиля скончался.